舊金山華埠中央地鐵站是否以白蘭命名還未有共識（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央地鐵即將落成,對於用已故社區領袖白蘭的名來命名車站,社區近日爭議不斷,週五再有支持及反對人士出面表達自己的意見。

舊金山華埠街坊會及中華總會館日前分別去信市長及交通局,促請市府將車站改名做”華埠站”。

街坊會主席李兆祥(Pius Lee)表示,用人名命名一個車站,命名的人必須對社區有莫大的貢獻。

但論興建中央地鐵站的功勞,很多人以為華埠站原本不在交通局的計劃中,是白蘭一手策劃,但李兆祥指,這不是事實。

李兆祥說:”因為北岸區的車站不在原本的計劃當中,原本計劃根本在華埠,沒有理由說我有能力,由北岸搬回華埠。”

此外,有商戶贊成車站名應叫做”華埠站”。

華埠商戶司徒先生說:”興建一個站,不是為揚名,而是為了發展華埠的生意,發展華埠的經濟,讓它旺一點,要旺又要出名,就等華埠出名,不是一個人出名。”

不過中華總商會認為,白蘭所做的一切,原意都是為華人社區好,這是不爭的事實。

華協中心創辦人之一翁錫智(Gordon Chin)說:”無人得到所有人的同意,你不需要同意白蘭所做的,但你要尊重白蘭,白蘭有資格獲表揚,我要亦想表揚她,她的名絕對有資格成為中央地鐵站的一部分。”

黃龍昌(Ringo Wong)在商會服務30多年,他表示,白蘭是在1983年已經開始參與構思中央地鐵,當時的計劃的確沒有華埠站,在白蘭的極力爭取下,才有今天的白蘭站,黃龍昌透露,白蘭還有一個貢獻,與小市民息息相關。

黃龍昌說:”類似活雞活鴨活魚,或者是在餐館掛的名爐燒臘,全部都是商會爭取得來,可能很多人不知道,新移民不知道。”

商會表示,最初的計劃是叫白蘭站,因為聽到社區不同的意見,最終妥協,改成現在的華埠白蘭站。

交通局將於下星期二就命名一事作表決,預計支持及反對的大批人士會到場表達意見。

