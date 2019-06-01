舊金山華埠中央地鐵站是否以白蘭命名還未有共識（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央地鐵即將落成，對於用已故社區領袖白蘭的名來命名車站，社區近日爭議不斷，週五再有支持及反對人士出面表達自己的意見。

舊金山華埠街坊會及中華總會館日前分別去信市長及交通局，促請市府將車站改名做”華埠站”。

街坊會主席李兆祥（Pius Lee）表示，用人名命名一個車站，命名的人必須對社區有莫大的貢獻。

但論興建中央地鐵站的功勞，很多人以為華埠站原本不在交通局的計劃中，是白蘭一手策劃，但李兆祥指，這不是事實。

李兆祥說：”因為北岸區的車站不在原本的計劃當中，原本計劃根本在華埠，沒有理由說我有能力，由北岸搬回華埠。”

此外，有商戶贊成車站名應叫做”華埠站”。

華埠商戶司徒先生說：”興建一個站，不是為揚名，而是為了發展華埠的生意，發展華埠的經濟，讓它旺一點，要旺又要出名，就等華埠出名，不是一個人出名。”

不過中華總商會認為，白蘭所做的一切，原意都是為華人社區好，這是不爭的事實。

華協中心創辦人之一翁錫智（Gordon Chin）說：”無人得到所有人的同意，你不需要同意白蘭所做的，但你要尊重白蘭，白蘭有資格獲表揚，我要亦想表揚她，她的名絕對有資格成為中央地鐵站的一部分。”

黃龍昌（Ringo Wong）在商會服務30多年，他表示，白蘭是在1983年已經開始參與構思中央地鐵，當時的計劃的確沒有華埠站，在白蘭的極力爭取下，才有今天的白蘭站，黃龍昌透露，白蘭還有一個貢獻，與小市民息息相關。

黃龍昌說：”類似活雞活鴨活魚，或者是在餐館掛的名爐燒臘，全部都是商會爭取得來，可能很多人不知道，新移民不知道。”

商會表示，最初的計劃是叫白蘭站，因為聽到社區不同的意見，最終妥協，改成現在的華埠白蘭站。

交通局將於下星期二就命名一事作表決，預計支持及反對的大批人士會到場表達意見。

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