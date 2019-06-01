國安調查員講述追捕舊金山肢解案疑犯經過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山肢解案中，其中一名疑犯Douglas Lomas週五都放棄引渡聆訊，兩名疑犯隨時可被引渡返回舊金山，有份協助調查的聯邦移民執法局（ICE）國土安全調查部探員接受本台訪問，講述追捕兩名疑犯、將他們從中國北京送返美國還押的過程。

國土安全部表示，在5月20號，即是上星期一晚，舊金山警方發現死者Benedict Ching的人體殘肢之後，向當局位於舊金山國際機場的探員發出請求，協助追查兩名疑犯Douglas Lomas和Stephanie Ching的下落，他們馬上查出兩人在當日下午兩時曾登機，前往中國北京。

國土安全調查部探員Mike Tsang說：”探員立即通知當局位於北京的辦公室，他們之後同當地美國大使館合作，向中國政府提出請求，協助在北京機場截獲兩人，將他們送返美國。”

他又表示，如果當日行動不夠快，讓疑犯在北京出境，情況會很不同。

Tsang說：”到時局面截然不同，這就是為何國土安全調查部宣揚，公眾治安比政治重要。”

兩名疑犯在上星期三被送返美國，扣押在維珍尼亞州，兩人被控謀殺Benedict Ching，其中Lomas週五都放棄引渡聆訊，他們兩人隨時可被引渡返回舊金山，舊金山警方暫時未透露幾時會將兩人引渡回來。

上星期一有人報案表示，Benedict Ching失蹤，Ching是這間屋的業主，警方到現場調查時，發現人體殘肢，警方相信人體殘肢是屬於Ching的，不過舊金山法醫官暫時未證實受害人的身份。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。