國安調查員講述追捕舊金山肢解案疑犯經過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山肢解案中,其中一名疑犯Douglas Lomas週五都放棄引渡聆訊,兩名疑犯隨時可被引渡返回舊金山,有份協助調查的聯邦移民執法局(ICE)國土安全調查部探員接受本台訪問,講述追捕兩名疑犯、將他們從中國北京送返美國還押的過程。

國土安全部表示,在5月20號,即是上星期一晚,舊金山警方發現死者Benedict Ching的人體殘肢之後,向當局位於舊金山國際機場的探員發出請求,協助追查兩名疑犯Douglas Lomas和Stephanie Ching的下落,他們馬上查出兩人在當日下午兩時曾登機,前往中國北京。

國土安全調查部探員Mike Tsang說:”探員立即通知當局位於北京的辦公室,他們之後同當地美國大使館合作,向中國政府提出請求,協助在北京機場截獲兩人,將他們送返美國。”

他又表示,如果當日行動不夠快,讓疑犯在北京出境,情況會很不同。

Tsang說:”到時局面截然不同,這就是為何國土安全調查部宣揚,公眾治安比政治重要。”

兩名疑犯在上星期三被送返美國,扣押在維珍尼亞州,兩人被控謀殺Benedict Ching,其中Lomas週五都放棄引渡聆訊,他們兩人隨時可被引渡返回舊金山,舊金山警方暫時未透露幾時會將兩人引渡回來。

上星期一有人報案表示,Benedict Ching失蹤,Ching是這間屋的業主,警方到現場調查時,發現人體殘肢,警方相信人體殘肢是屬於Ching的,不過舊金山法醫官暫時未證實受害人的身份。

