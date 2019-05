東灣九旬老翁遇劫被推跌地上 女子疑涉案被捕

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名婦人涉嫌在San Leandro市一間便利店外,打劫和襲擊一名93歲老翁,已被警方拘捕。

事發於週二凌晨1時半左右,地點在東14街333號路段一間7-11便利店外,老翁與妻子剛在便利店買咖啡,他手上拿著錢包步出店外,準備上車離開。

這時一名女匪徒從他手上搶去錢包,並把他推倒地上,他妻子目擊整個過程。

店外有人見狀,上前將老翁扶起,女匪徒得手後駕車逃離現場。

附近有攝錄機拍下打劫的過程及涉案的車輛,警員翌日早上在奧克蘭市98大街的麥當勞快餐店外發現涉案車輛,並扣查48歲女子Carla Ashford。

Ashford被帶到San Leandro市警局問話,她承認搶走老翁的錢包。

Ashford已被控多項重罪,包括打劫和虐待老人,目前仍被拘押。

