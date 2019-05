維州市政中心槍擊案11死 槍手被警員擊斃

【KTSF】

維珍尼亞州Virginia Beach週五發生槍擊案,一名槍手在當地市政中心開槍殺死至少11人,另外有6人受傷,消息指槍手是一個在市府工作多年的員工,他也已經死亡。

事發在Virginia Beach的市政中心2號大樓,大樓內有多個政府部門。

槍手在下午4時後進入大樓,據報之後在不同的樓層亂槍掃射,之後更向接報到場的警察開槍,最後被警察開槍擊斃。

事件中一名警員也中槍,不過幸好他身穿防彈背心,所以只是受傷,沒有生命危險,目前只知道槍手是市府公用事業員工,但就未知道他行兇的動機。

Virginia Beach市長表示,週五是當地歷史上最慘痛的一天,州長也立即起程前往當地,他譴責槍擊是無法形容、毫無意義的行為。

