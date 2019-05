特朗普向墨西哥貨徵關稅 汽車農產品價格或上漲

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四突然宣佈6月10日開始,將會對所有入口美國的墨西哥貨品加徵關稅,直至墨西哥的非法移民問題得到解決為止,有專家表示,這個關稅將損害美國的消費者、經濟和股市。

正當美中貿易戰僵持不下時,特朗普週四發推文,突然宣佈在6月10日開始,美國將會對入口的所有墨西哥貨品徵收5%關稅,如果危機持續,在7月1日,這關稅將提高到10%。

如果情況繼續沒有改善,關稅將逐個月再額外增加5%,總之在10月1日前,關稅的最高上限是25%。

特朗普說,之後,關稅將會停留在25%,除非墨西哥大力阻截非法移民大量湧入美國,這些關稅才會被取消。

特朗普說,他是根據1977年”國際緊急經濟權力法”而執行這項關稅,令到總統在全國緊急狀態下,獲得授權去管制商務。

對此,墨西哥總統作出回應,呼籲要謹慎行事,和透過對話來解決問題。

向入口的墨西哥貨品徵收關稅,受影響的由汽車及零件以至蔬果不等,專家表示,這個關稅將損害美國的消費者、經濟和股市,估計對全美經濟的負擔成本,可能要上漲860億美元。

專家舉例說,一輛3萬元從墨西哥入口美國的汽車,關稅就要付7,500元,究竟汽車生產商將幾多成本轉嫁給消費者,就要視乎關稅維持多久。

​

在去年,美國入口墨西哥貨品總值3,465億美元,比前一年飆升超過一成,入口美國的墨西哥貨品,最多是汽車、機械設備、電視、家具、家電和農產品,包括牛油果,以及啤酒和酒精等。

有國際經濟問題專家表示,美國向入口墨西哥貨品徵收關稅的做法,令人質疑可能會透過法律來解決,雖然南部美墨邊界存在危機,但墨西哥能否阻截非法移民湧去美國成為疑問,他認為,當案件在法庭審理時,聯邦法官可以簽署法令暫時移除關稅。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。