美國麻疹個案升至25年來新高 疫情仍持續

美國今年以來錄得971宗麻疹個案,是超過4分之1世紀以來最多。美國疾控中心指,如果疫情持續,美國可能會被世衛剔出已消除麻疹地區名單,呼籲民眾盡快接種疫苗。

美國過去一星期再出現60宗新增麻疹個案,全國今年首5個月合計錄得971宗,打破1992年全年963宗的紀錄。

今年的個案當中,超過一半來自紐約州,美國疾控中心憂慮若麻疹疫情持續至9月底,美國可能會被世衛組織從已消除麻疹地區名單中剔除。

美國1963年開始致力成為世衛認可的已消除麻疹地區,幾經努力到2000年才成功。

疾控中心指暑假將至,不少家庭會外遊,或安排子女參與夏令營等,這樣都會增加麻疹病毒傳播風險,強調疫苗絕對安全,注射疫苗有效預防麻疹,呼籲尚未讓子女接種疫苗的家長盡快行動。

至於一些抗拒疫苗的地區,包括猶太教徒社區,當局指會重新審視如何接觸他們,並與地區團體及醫生合作,阻止疫情蔓延。

