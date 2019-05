特朗普宣布向所有墨西哥進口貨徵5%關稅

【KTSF 古琳嘉報導】

美中互加關稅的貿易戰方興未艾,特朗普總統又將矛頭指向墨西哥,他週四突然宣布為了向墨西哥施壓,盡早處理美墨邊境難民問題,決定對所有墨西哥進口貨品徵收5%的關稅,6月10號起實施,還可能逐月提高。

特朗普週四突如其來在推特上宣布將對所有來自墨西哥的進口貨物徵收5%的關稅,目的是為了向墨西哥施壓,希望墨西哥採取行動,打擊日益增加的中美洲難民跨越美國邊境的問題。

他還說,關稅的比例還會逐步提高,直到非法移民的問題全部消除為止。

特朗普在宣布前就向記者預告,說這是他在邊境議題上最大的計畫,新的關稅將6月10號起實施,直到難民不再透過墨西哥跨越到美國邊境才會結束。

包括來自薩爾瓦多、宏都拉斯以及瓜地馬拉等中美洲國家的難民,通過墨西哥進入美墨邊境並尋求庇護的人潮不斷。

雖然墨西哥已發動多次掃蕩,並拘捕數以千計違法跨越邊境的難民,同時也允許美國將部分申請庇護的難民送回墨西哥境內,等待移民案件受理,但特朗普仍不斷指責墨西哥政府做得不夠,導致難民人數不斷增加。

目前正值美國、墨西哥和加拿大準備要通過一項新的協議,取代原本的北美自由貿易協定之際,白宮表示,特朗普將援引”國際緊急經濟權力法”來實施這項關稅。

如果難民問題沒有改善,美國將從7月1日起再將關稅提高至10%,8月1日起再提高至15%,9月1日再提高至20%,10月1日再提高至25%,並且會永久維持在這水平,直到墨西哥阻止非法移民湧入美國。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。