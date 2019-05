【KTSF】

美國媒體爆料說,白宮希望美國海軍在特朗普總統上週末訪問日本之前,移走用已故共和黨籍資深聯邦參議員麥堅命名的海軍驅逐艦USS John McCain號,不要讓特朗普看到,但特朗普聲稱不知情。

特朗普發推文聲稱,對於整件事他並不知情,但就說”有人這樣做,因為他們認為我不喜歡麥堅”。

麥堅是已故資深聯邦參議員,與特朗普不和,就算麥堅離世後,特朗普都批評他,抱怨麥堅曾經投票反對通過共和黨人提出的廢除奧巴馬健保法案。

麥堅生前多次與特朗普隔空對罵,並且在遺言中表明不邀請特朗普出席他的喪禮。

