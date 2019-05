涉在南灣駕車撞傷8人男子被加控仇恨控罪

【KTSF 歐志洲報導】

上個月在南灣Sunnyvale市,涉嫌用車撞傷8名行人的男子,週四在庭上面對額外的仇恨控罪。

涉案男子Isiah Peoples週四在聖荷西出庭,他涉嫌在Sunnyvale市的一個行人過道撞傷8名行人,而面對8項意圖謀殺控罪。

檢控官週四對被告加控兩項仇恨控罪,因為地檢處相信被告認為其中兩位印度裔受害人是伊斯蘭教徒。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:”我要向印度裔社群和伊斯蘭教徒社群說的是,我們站在你們這一邊。”

其中傷勢最嚴重的就是一名13歲印度裔少女,她目前還在醫院,有目擊者表示,撞擊力的強度導致少女撞上空中雙腳朝天,頭部觸地。

報告指出,被告Peoples是一名34歲的退役軍人,曾在伊拉克服役18個月,回國後患有創傷後遺症,並有伊斯蘭教徒親戚。

