舊金山警員打劫兩銀行 判入獄兩年6個月

【KTSF 林佩樺報導】

曾經搶劫日落區華美銀行的一名舊金山警員週四被判刑,判處兩年6個月監禁。

46歲的Rain Daugherty,在今年2月承認在去年11月和12月,分別搶劫位於日落區Irving街的華美銀行,和位於列治文區Clement街的國泰銀行,到手金額總共10,500元。

檢控官要求法庭判處他入獄3年零1個月,但Daugherty辯護律師則請求判處兩年監禁,她指Daugherty在手腕受傷做手術後服用合法的處方藥,因此逐漸對鴉片類藥物成癮。

聯邦法官週四下午判處被告兩年6個月監禁。

曾經擔任舊金山警員的Daugherty,是2015年被起訴發送種族歧視和反同簡訊的9名舊金山警員之一。

他也涉嫌另一起San Mateo縣高等法院的案件,他涉嫌向一位失智老人下手,偷取13,000元,Daugherty目前被停職處分。

