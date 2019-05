【i-CABLE】

匈牙利多瑙河觀光船沉船意外,仍有21人失蹤,包括19名南韓遊客,當局繼續搜索。

南韓外長康京和到布達佩斯視察救援進度,匈牙利消防和軍方連夜搜索失蹤者,但未有發現,匈牙利總理歐爾班慰問死傷者家屬,並下令警方徹查。

觀光船星期三晚被一艘郵輪撞沉,當局暫時打撈到7具遺體,並以涉嫌危害水上航行安全,拘捕64歲烏克蘭籍郵輪船長。

