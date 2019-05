【KTSF 林佩樺報導】

聖荷西近十年來性侵犯罪案數字上升180%,週四所有女性市議員都站出來,希望當局正視。

聖荷西市議會的所有5位女性議員週四舉行特別聯合會議,要引起民眾對性侵犯事件的注意。

數據顯示,2008年市內只有220起性侵犯報案案件,數字一路增加,去年則總共有615起,也就是說過去十年以來,聖荷西市內的性侵犯案件

提高了180%。

聖荷西市議員Pam Foley說:”如果是她們認識的人,她們覺得羞恥,她們被威嚇,不要告訴妳爸媽,不要跟關心妳的人說,因為會造成他們的困擾,也會讓妳很難做。”

市議員齊聲呼籲當局針對性侵犯問題,制定打擊方針,並會在6月20日會議討論,也希望在9月舉行研討會議。

