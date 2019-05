【i-CABLE】

南韓傳媒報道,北韓領袖金正恩不滿美朝第二次峰會無成果,處決多名官員。

《朝鮮日報》引述消息指,多名負責峰會的官員在會後一個月遭秋後算帳,北韓對美談判特別代表金赫哲與另外四名高層官員被指為美國進行間諜活動被處決,隨行翻譯申惠英據報因翻譯失誤,有損金正恩的威信被判監。

勞動黨統戰部部長金英哲則被送到勞改勞教營、統一戰線策略室長金成惠則被送到政治犯集中營。

但過往曾有北韓高層被誤傳遭處決,朝鮮人民軍總參謀長李永吉3年前被傳遭處決,後來發現仍然擔任要職。

