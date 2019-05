中國無臂勵志講師李智華來灣區分享勵志故事（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國著名無臂勵志講師李智華這個週末將在灣區出席一個精神健康宣傳日活動,分享自己的勵志故事,沒有雙臂的她,怎樣用雙腳生存呢?

今年35歲的李智華,出生在內蒙古一個農村家庭,在她3個月大的時候,不幸因一場大火而失去雙臂,也因此改變了她的一生,經歷了與雙腳共生的過程。

李智華說:”我的腳可以幫我做所有我想做的事情,比如說舉個小例子,我現在可以用左腳給右腳剪指甲,右腳給左腳剪指甲,所以我經常會和我的聽眾們講的一句話是,沒有我們做不到的事,只有我們不願意去做的事。”

當李智華知道自己必須用雙腳代替雙手後,她用接受去改變自己的未來,於是不斷創造和開發腳的潛能,不過她在小學和中學仍遭遇挫折,不能入校讀書,她就在窗外聽課兩年。

李智華說:”學習對別人來說相對有一些負擔,覺得是有些辛苦的事情,但對我來說是一件很幸福的事情,就覺得我一直都在追求,一直好像都沒有那麼順利,然後一路走來都感覺知識給了我很多的力量,覺得學習可以給自己帶來安全感。”

李智華說,因為身有殘疾,有機會學習已經很不容易,所以她比其他同學更勤奮,其他學生已經睡覺,她還在埋頭讀書。

李智華說:”但是這樣子的付出帶給我的收獲是,我真的變成了自己期待和理想中的樣子,覺得大家不再只是關注我的不同,大家也會看到原來你也很棒,你很熱愛生活,你很積極向上。”

而李智華的母親還患有精神病,因此家裡的經濟負擔相當大,她說自己到西安上大學後,就跟姐姐省吃儉用,兩人分吃一包最便宜的方便麵,或用豆腐乳拌飯度日,另外還要做兼職工作,把賺得的錢寄回家。

李智華說:”當一個人帶著愛前行的時候,可能對於有些人覺得是個負擔,但對我來說是力量,就是有人需要你,你才會越來越有價值,這是我的感悟。”

李智華靠著堅強的意志力完成大學藝術課程,畢業後又攻讀心裡學碩士,現在還繼續讀博士課程,她目前也有一個幸福家庭,先生呂世成是她的大專同學,從內蒙古一直跟她到西安念大學,一起學藝術,志趣相投,還有一兒一女,李智華很感恩丈夫一路相伴。

李智華說:”從無到有,但是唯一不變的,就是我們把彼此都看作成,就是生命中的唯一,為甚麼先在的情感都這麼多變而且脆弱,我就覺得是,大家都把自己看得很重要,覺得沒有誰都可以,沒有把誰視為唯一的一個。”

李智華說,像她這樣看似不完美的存在,它的意義是讓你發現自己很勇敢。

李智華說:”如果說上天沒有安排我成這個樣子,我可能也不會像今天如此熱愛生活,你失去了很多是你生命中不可或缺的一些很珍貴的東西的時候,你就會發現所有出現在生命中擁有的這些都會很感恩,很珍惜。”

美國華裔精神健康聯盟將於本週六6月1日舉行首屆”華裔精神健康宣傳日”活動,李智華將會是演講者之一,演講名為”生命力量”。

活動時間是上午9點半到下午3點,在東灣Hayward市加州州立大學東灣分校的多功能廳舉行,地址是Carlos Bee Boulevard 25800號,免費停車場是Lot B。

有興趣出席的民眾,可以上網登記購票,網址:https://www.eventbrite.com/e/2019-chinese-american-mental-health-awareness-day-tickets-58684617270

查詢電話:(510) 362-1456

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。