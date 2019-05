法官頒令密蘇里州唯一墮胎診所可經營至下週二

【KTSF】

密蘇里州一個法官頒佈臨時禁制令,容許密蘇里州內唯一的墮胎診所,繼續開門營業到下星期二,到時會有另一次的聆訊,如果沒有這項法庭命令,這間診所提供墮胎服務的執照,將會從週五午夜起失效。

密蘇里州州長Mike Parson上星期簽署法例,禁止懷孕8星期後的墮胎,就算是強姦和亂倫都不獲豁免。

與此同時,州官員拒絕更新家計會墮胎診所星期五到期的執照,要求與診所的醫生面談,以調查大量可能的缺失。

家計會指州府把發牌用作關閉墮胎診所的武器,並提出訴訟。

法官週五頒令時強調,自己並沒有偏幫訴訟的任何一方,但就認為有必要展開聆訊。

法官同時表示,提出訴訟的家計會,展示到一旦他們的執照失效,會造成即時和不可挽回的傷害,法官將會在下星期二再開庭審理本案。

