自駕遊專題：俄勒岡州薰衣草農場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

薰衣草季節通常從6月中旬開始,本集的”自駕遊”專題為大家介紹位於俄勒岡州的薰衣草農場,沿途還可以遊覽Yreka小鎮在淘金時期的舊城區,以及Shasta湖的風光地貌。

由舊金山開車出發,走80號公路東向,轉505號公路北向,之後會接到5號公路,繼續朝Redding市方向進發,過了加州邊界進入俄勒岡州,大約6個小時車程後,抵達Medford市。

經歷了幾個小時車程後,建議大家可以先在市中心停留休息一下,喝杯咖啡或是吃頓飯,然後遊覽市中心街區,夏季草綠花開,還有噴水池,景色優美,夜晚可以在該市住宿一晚,第二天早上再去參觀薰衣草農場。

Medford市附近有幾個薰衣草農場,其中的Lavender Fields Forever農場在Jacksonville市,距離Medford市約半小時車程。

今年的薰衣草季節從6月14日至8月11日,每逢週末,農場都會有一些特別活動,大家去之前可以先查看網站資訊,再決定哪個週末去。

根據他們網站的介紹,農場種植了7種不同品種的薰衣草,有紫色、藍色、粉色、白色等,民眾除了可以觀賞大片壯觀的薰衣草之外,還可以親手剪摘部分帶回家,製作成乾的薰衣草,或是購買各種薰衣草產品留作紀念。

因為薰衣草茂盛,農場貼有告示,提醒遊客有蜜蜂,幸運的話,遊客還能看到鹿兒在農場出現。

在Applegate Valley還有另外兩家薰衣草農場,分別是Applegate Valley和Hood River供大家選擇。

參觀完薰衣草農場,可以返回5號公路南向,不到一個半小時車程,就抵達淘金時期於1850年代建立的小鎮Yreka,鎮上有個不大的舊城區Historic District,有一些歷史古蹟和舊建築值得看一看。

遊覽過Yreka小鎮後,繼續在5號公路南向前行約一個半小時,抵達另一個景點Lake Shasta Caverns National Nature Landmark,Shasta湖洞穴國家自然景觀,這個由石灰岩構成的洞穴,已有超過200萬年歷史,裡面形成的景觀有石筍、鐘乳石和流石等,遊客可以購票進入洞穴參觀。

不過目前唯一進入的方式,須經遊客中心坐船穿過Shasta湖,再乘坐景區巴士上山,才能抵達洞穴入口,估計在這個景點可以停留兩到三個小時,大家可以選擇在Shasta Lake住宿一晚,隔天再開車返回灣區。

這是一個三天兩夜的行程,如果假期長的話,也可以多計劃一兩天,這樣就有充裕的時間去附近的Shasta雪山公園遊玩。

