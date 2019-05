舊金山鑑證科人員進入肢解命案現場搜查（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Outer Mission區發現人體殘肢案,兩名疑犯上星期落網之後,其中一名疑犯Stephanie Ching放棄引渡聆訊,隨時可被引渡返回舊金山,警方的鑑證科人員週四進入命案現場的住宅搜證。

警方表示,44歲的Douglas Lomas和35歲的Stephanie Ching,被控謀殺73歲華裔男人Benedict Ching,警方在上星期收到線報,說兩人正在前往中國途中,於是聯同國土安全部和移民執法局ICE探員追查兩人下落,並成功在北京機場截獲兩人,他們目前被送返美國,並扣留在維珍尼亞州。

有關當局表示,其中一名疑犯Stephanie Ching放棄引渡聆訊,隨時可被引渡返回舊金山,舊金山警方暫時未透露幾時會將她引渡回來,至於Douglas Lomas週五在當地出庭,決定是否對引渡要求提出抗辯。

另外,在發現人體殘肢的現場Del Monte街100號路段的住宅,警方的鑑證科人員週五早上進入住宅搜查,他們穿上保護衣物和防毒面罩,入屋蒐證多個小時,期間一度打開車庫,車庫裡面有架pickup小型貨車,該車車牌是由Benedict Ching所登記,住宅門外車道的另一架車,車牌都是用他的名字登記。

上星期一有人報案表示,Benedict Ching失蹤,他是這間屋的業主,警方到現場調查時,發現人體殘肢,警方相信人體殘肢是屬於Benedict Ching,不過舊金山法醫官暫時未證實受害人的身份。

