舊金山鑑證科人員進入肢解命案現場搜查（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Outer Mission區發現人體殘肢案，兩名疑犯上星期落網之後，其中一名疑犯Stephanie Ching放棄引渡聆訊，隨時可被引渡返回舊金山，警方的鑑證科人員週四進入命案現場的住宅搜證。

警方表示，44歲的Douglas Lomas和35歲的Stephanie Ching，被控謀殺73歲華裔男人Benedict Ching，警方在上星期收到線報，說兩人正在前往中國途中，於是聯同國土安全部和移民執法局ICE探員追查兩人下落，並成功在北京機場截獲兩人，他們目前被送返美國，並扣留在維珍尼亞州。

有關當局表示，其中一名疑犯Stephanie Ching放棄引渡聆訊，隨時可被引渡返回舊金山，舊金山警方暫時未透露幾時會將她引渡回來，至於Douglas Lomas週五在當地出庭，決定是否對引渡要求提出抗辯。

另外，在發現人體殘肢的現場Del Monte街100號路段的住宅，警方的鑑證科人員週五早上進入住宅搜查，他們穿上保護衣物和防毒面罩，入屋蒐證多個小時，期間一度打開車庫，車庫裡面有架pickup小型貨車，該車車牌是由Benedict Ching所登記，住宅門外車道的另一架車，車牌都是用他的名字登記。

上星期一有人報案表示，Benedict Ching失蹤，他是這間屋的業主，警方到現場調查時，發現人體殘肢，警方相信人體殘肢是屬於Benedict Ching，不過舊金山法醫官暫時未證實受害人的身份。

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