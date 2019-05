【KTSF】

準備到Costco購物的消費者要留意,Costco表示,部份貨品將會加價。

Costco表示,因為美中貿易戰,部份出售的貨品,包括家具、單車和行李等將會加價,正設法從其他國家採購貨品來降低成本。

特朗普總統已向2,500億美元入口中國貨品徵收關稅,而這些關稅可能會維持一段時間。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。