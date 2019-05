中國再對美國貨加關稅 將建立不可靠實體清單制度

【i-CABLE】

中美貿易摩擦加劇,中國午夜起再對部份美國商品加關稅,稅率最高是兩成半。中國商務部又宣佈建立不可靠實體清單制度,將不遵守市場規則、出於非商業目的對中國企業實施封鎖的外國企業或個人列入清單。

中美貿易戰不斷升溫,中國新一輪反制措施,週六零時起生效,2千多項原產於美國的商品加徵關稅至兩成半。

中國商務部也公佈即將推出不可靠實體清單,高峰指建立清單是要維護國際經貿規則,和多邊貿易體制,重申反對單邊主義和貿易保護主義。

分析指出,中方建立清單是回應美國”封殺”華為,準備停止與華為合作的軟硬件供應商,均有可能列入第一批名單。

有中國經濟學者相信,清單是接下來貿易談判的籌碼。

彭博引述知情人士指,政府已制定好下一步反制計劃,重點限制出口稀土到美國,中央一拍板便可以執行,並相信一旦啟動,會對美國經濟構成損害。

