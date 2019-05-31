報告指灣區中位房價連續兩個月回落

【KTSF 吳宇斌報導】

研究機構CoreLogic公佈最新的4月房價報告，儘管灣區經濟強勁，而且失業率持續偏低，但灣區房價卻連續第二個月停滯不前，顯示房價可能已見頂。

報告的數據顯示，4月份，灣區9縣的房價中位數為85萬元，按月增加2.4%，但比去年同期卻不變，而去年4月按年計升幅達13.3%，單單是Santa Clara縣就升27.6%。

另外，3月的房價較去年同月微跌0.01%。

加州房地產經紀人協會的一項研究顯示，灣區4月份現存的獨立屋中位價比去年下跌2.2%，是全加州唯一一個獨立屋房價出現下跌的地區，而灣區現存的公寓，中位價也下跌5.2%。

該協會的經濟學家指出，灣區有更多的活躍房源，置業人士多了很多選擇，同時高端房屋銷售減少，入門級的房屋則增加，導致中位價下跌。

《舊金山紀事報》引述一名房產經紀指，置業人士現時更加揀擇，開始理智起來。

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