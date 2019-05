報告指灣區中位房價連續兩個月回落

【KTSF 吳宇斌報導】

研究機構CoreLogic公佈最新的4月房價報告,儘管灣區經濟強勁,而且失業率持續偏低,但灣區房價卻連續第二個月停滯不前,顯示房價可能已見頂。

報告的數據顯示,4月份,灣區9縣的房價中位數為85萬元,按月增加2.4%,但比去年同期卻不變,而去年4月按年計升幅達13.3%,單單是Santa Clara縣就升27.6%。

另外,3月的房價較去年同月微跌0.01%。

加州房地產經紀人協會的一項研究顯示,灣區4月份現存的獨立屋中位價比去年下跌2.2%,是全加州唯一一個獨立屋房價出現下跌的地區,而灣區現存的公寓,中位價也下跌5.2%。

該協會的經濟學家指出,灣區有更多的活躍房源,置業人士多了很多選擇,同時高端房屋銷售減少,入門級的房屋則增加,導致中位價下跌。

《舊金山紀事報》引述一名房產經紀指,置業人士現時更加揀擇,開始理智起來。

