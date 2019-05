阿肯色河水位將暴漲 廣泛地區受威脅（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

吹襲美國中西部和密蘇里州部分地區,並帶來嚴重損毀的惡劣天氣正逐漸東移,不過,受龍捲風和河水氾濫影響的阿肯色州,就還未渡過危險時期。

屬於全國第六最長河流的阿肯色河,已經越過其上游的河岸,淹沒奧克拉荷馬州部分地區。

當局預計,在阿肯色州内的阿肯色河,將會從未來一個星期至10天水位暴漲至新高,令阿州居民和官員更擔心的是,該州的河堤系統部分不夠高和不夠堅固,或者不足以抵擋洪水。

另外,在阿肯色州Fort Smith,不少房屋都水浸,水深過膝,一名越南裔居民表示,他們大部分人都沒有買水浸的保險,所以都不知道怎麽辦。

在Fort Smith,兩條橫跨阿肯色河的橋和一些學校週四需要關閉,美國陸軍工兵部隊就幫忙巡視各個河堤和加固一些河堤,當局也已經向有氾濫危險的地區發出疏散警告。

