全球最輕嬰兒去年底美國出生 留醫近5個月後出院

【i-CABLE】

美國一名女嬰出生時只有245克(8.6盎司),打破上月一名日本男嬰258克的紀錄,相信是全球最輕的嬰兒,她在醫護人員近5個月的悉心照料下,月初出院。

護士叫這女嬰Saybie,去年12月,她媽媽懷孕23週時,突然感到不適,血壓急升至超過200,急症室醫生診斷她患妊娠毒血症,需要緊急剖腹生產。

Saybie出生時只有245克,跟一個蘋果差不多重,相信是全球最輕的嬰兒,醫護人員都認為她生存機會渺茫。

Saybie生命力頑強,在聖地牙哥的Sharp Mary Birch醫院的初生嬰兒深切治療部留醫近5個月後終於足月,重兩公斤,月初出院。

照顧了Saybie 5個月的護士都為她感到高興,Saybie的媽媽感謝醫護人員的關懷和照料,稱會好好記住女兒出院那天,以後每年都要慶祝。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。