全球最輕嬰兒去年底美國出生 留醫近5個月後出院

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美國一名女嬰出生時只有245克（8.6盎司），打破上月一名日本男嬰258克的紀錄，相信是全球最輕的嬰兒，她在醫護人員近5個月的悉心照料下，月初出院。

護士叫這女嬰Saybie，去年12月，她媽媽懷孕23週時，突然感到不適，血壓急升至超過200，急症室醫生診斷她患妊娠毒血症，需要緊急剖腹生產。

Saybie出生時只有245克，跟一個蘋果差不多重，相信是全球最輕的嬰兒，醫護人員都認為她生存機會渺茫。

Saybie生命力頑強，在聖地牙哥的Sharp Mary Birch醫院的初生嬰兒深切治療部留醫近5個月後終於足月，重兩公斤，月初出院。

照顧了Saybie 5個月的護士都為她感到高興，Saybie的媽媽感謝醫護人員的關懷和照料，稱會好好記住女兒出院那天，以後每年都要慶祝。

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