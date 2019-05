【KTSF 梁秋玉報導】

網的服務公司Uber出台一項新政策,將關閉低評分乘客的Uber App,不再為這些有劣跡的乘客提供接載服務。

Uber公司表示,過去幾年,Uber乘客都可以為司機打分,如果評分在4.6或以下的司機,就有失去提供接載服務的風險。

而為提高乘客素質,Uber也允許司機為乘客打分。

現在為保障司機的安全及利益,Uber宣佈採取進一步措施,會關閉低評分乘客的Uber App,以此拒載行為不端的乘客,例如不禮貌、將隨身垃圾丟在車上,或要求司機危險駕駛等。

而禁止評分低的乘客使用Uber App的政策,將先從美國和加拿大開始。

