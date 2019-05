特朗普承認俄羅斯幫他選總統 其後改口否認

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統發推文承認俄羅斯曾經幫他當選總統,但其後又改口否認。

特朗普在一連串推文中猛烈抨擊發砲,當中包括攻擊前特別檢察官穆勒、發佈假消息的新聞媒體,以及這個虛假犯罪等。

特朗普也首次承認,俄羅斯在2016美國大選中幫他當選總統,他在推文中表示,”俄羅斯的名字就是在這個政治迫害的騙局,一開始時就聽到,現時俄羅斯已消失,因為我與俄羅斯幫我當選的事沒有關係。”

雖然情報機構一直都指,俄國有干預美國2016大選,但特朗普以前曾經否認,這次特朗普親口承認俄國的參與,但特朗普不足1小時內,又很快改口否認俄國幫他當選,而是靠自己。

穆勒自通俄案調查兩年以來,週三首次公開發言指出,通俄案調查結論是,俄羅斯的確有系統干預2016美國大選,因為俄國政府認為,如果特朗普當選總統,對俄國有好處,因而支持特朗普。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。