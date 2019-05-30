特朗普承認俄羅斯幫他選總統 其後改口否認

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統發推文承認俄羅斯曾經幫他當選總統，但其後又改口否認。

特朗普在一連串推文中猛烈抨擊發砲，當中包括攻擊前特別檢察官穆勒、發佈假消息的新聞媒體，以及這個虛假犯罪等。

特朗普也首次承認，俄羅斯在2016美國大選中幫他當選總統，他在推文中表示，”俄羅斯的名字就是在這個政治迫害的騙局，一開始時就聽到，現時俄羅斯已消失，因為我與俄羅斯幫我當選的事沒有關係。”

雖然情報機構一直都指，俄國有干預美國2016大選，但特朗普以前曾經否認，這次特朗普親口承認俄國的參與，但特朗普不足1小時內，又很快改口否認俄國幫他當選，而是靠自己。

穆勒自通俄案調查兩年以來，週三首次公開發言指出，通俄案調查結論是，俄羅斯的確有系統干預2016美國大選，因為俄國政府認為，如果特朗普當選總統，對俄國有好處，因而支持特朗普。

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