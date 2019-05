縣府要求史丹福大學為職工增建住房數量 校方稱不合理

【KTSF 蔡璐陽報導】

南灣聖克拉拉縣政府對史丹福大學提供的擴建計劃提出異議,要求在其擴建計劃內,為校職工增加4倍的住房數量,史丹福大學則表示,拒絕接受這個要求,但當局也態度強硬,表示如果不能接受修改意見,則不會通過校方的擴建提案。

2016年11月,史丹福大學向縣政府提出申請在一片面積達4,017畝的空地上擴建校園,計劃建造面積約230萬平方英尺的教學設施,4萬平方英尺的交通和託兒設施,能容納2,600名學生的宿舍,以及為教職工提供550個住房單位。

學校預期這項擴建工程將在大約20年內完成。

不過這份計劃卻遭到了聖克拉拉縣政府的反對,今年3月,市府針對史丹福大學擴建計劃,給出了長達125頁的修改建議。

其中造成雙方分歧的關鍵內容是,當局希望史丹福為教職工建造2,172個住房單位,比校方的計劃高出將近4倍。

當局還要求在2,172間住房單位當中,有1,239個單位按照市場價格出售,還有933個單位則以低於市場價出售,並且70%的房屋都必須建造在校園內,其餘部分不能與校區距離超過6英里。

校方對此的回應是,增加上千所住房的建設,會對校園環境造成壓力,認為這個規劃是不合理的。

除此之外,當局還對擴建進度提出要求,規定史丹福大學必須在建造教學樓的同時,也開始建造學生和教職工住房,整個項目分成4個階段完成。

不過,這項修改意見遭到校方的強烈反對,因為這意味著,校方每個階段只能建總教學面積的4分1,然後再次向市府申請批准,才能進行下一階段的擴建,這或許將無限延長擴建項目的完成日期。

當局之所以提出這個要求,是緣於灣區目前高昂的房價,許多教職工都不得不搬到距離校園比較遠的地方,再加上史丹福大學所在的區域經常發生交通擁堵,使這些教職工每天都要花很長時間用來通勤。

另外,Palo Alto市府官員認為,史丹福大學想要擴建教學設施,但是又不願分擔城市住房壓力,這會迫使Palo Alto的民眾轉移到其它城市,增加周圍城市的住房壓力。

接下來當局將針對這項建案舉行3場公開聽證會,首場公聽會將於週四在Palo Alto市政廳舉行。

史丹福大學則表示,當局沒有給校方足夠的時間對這些修改建議做出回應,這個月初,大學曾申請推後公聽會的日期,認為在聽取公眾意見之前,學校和當局應該通過協商,對擴建計劃達成更多共識,但是卻遭到縣政府的拒絕。

第二次和第三的公聽會將於6月13號和27號舉行,在三次公聽會之後,縣議會將在今年秋天決定是否通過史丹福大學的擴建計劃。

