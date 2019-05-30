縣府要求史丹福大學為職工增建住房數量 校方稱不合理

【KTSF 蔡璐陽報導】

南灣聖克拉拉縣政府對史丹福大學提供的擴建計劃提出異議，要求在其擴建計劃內，為校職工增加4倍的住房數量，史丹福大學則表示，拒絕接受這個要求，但當局也態度強硬，表示如果不能接受修改意見，則不會通過校方的擴建提案。

2016年11月，史丹福大學向縣政府提出申請在一片面積達4,017畝的空地上擴建校園，計劃建造面積約230萬平方英尺的教學設施，4萬平方英尺的交通和託兒設施，能容納2,600名學生的宿舍，以及為教職工提供550個住房單位。

學校預期這項擴建工程將在大約20年內完成。

不過這份計劃卻遭到了聖克拉拉縣政府的反對，今年3月，市府針對史丹福大學擴建計劃，給出了長達125頁的修改建議。

其中造成雙方分歧的關鍵內容是，當局希望史丹福為教職工建造2,172個住房單位，比校方的計劃高出將近4倍。

當局還要求在2,172間住房單位當中，有1,239個單位按照市場價格出售，還有933個單位則以低於市場價出售，並且70%的房屋都必須建造在校園內，其餘部分不能與校區距離超過6英里。

校方對此的回應是，增加上千所住房的建設，會對校園環境造成壓力，認為這個規劃是不合理的。

除此之外，當局還對擴建進度提出要求，規定史丹福大學必須在建造教學樓的同時，也開始建造學生和教職工住房，整個項目分成4個階段完成。

不過，這項修改意見遭到校方的強烈反對，因為這意味著，校方每個階段只能建總教學面積的4分1，然後再次向市府申請批准，才能進行下一階段的擴建，這或許將無限延長擴建項目的完成日期。

當局之所以提出這個要求，是緣於灣區目前高昂的房價，許多教職工都不得不搬到距離校園比較遠的地方，再加上史丹福大學所在的區域經常發生交通擁堵，使這些教職工每天都要花很長時間用來通勤。

另外，Palo Alto市府官員認為，史丹福大學想要擴建教學設施，但是又不願分擔城市住房壓力，這會迫使Palo Alto的民眾轉移到其它城市，增加周圍城市的住房壓力。

接下來當局將針對這項建案舉行3場公開聽證會，首場公聽會將於週四在Palo Alto市政廳舉行。

史丹福大學則表示，當局沒有給校方足夠的時間對這些修改建議做出回應，這個月初，大學曾申請推後公聽會的日期，認為在聽取公眾意見之前，學校和當局應該通過協商，對擴建計劃達成更多共識，但是卻遭到縣政府的拒絕。

第二次和第三的公聽會將於6月13號和27號舉行，在三次公聽會之後，縣議會將在今年秋天決定是否通過史丹福大學的擴建計劃。

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