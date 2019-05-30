載南韓遊客觀光船匈牙利沉沒 7死21人失蹤

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一艘載著30多名南韓遊客的觀光船在匈牙利多瑙河撞船後沉沒，最少7死7傷，21人失蹤，當地警方展開刑事調查。

匈牙利警方公開事發片段，見到接載南韓遊客的觀光船，當時緩慢行駛，後方一艘郵輪非常貼近，觀光船駛至橋底時，船尾遭郵輪撞上，迅速下沉，警方指觀光船7秒後便完全沉沒。

事發後翌日，救援人員繼續搜索，與觀光船相撞的郵輪則停靠於岸邊，船身有輕微損毀，警員登船調查。

事發於當地週三晚9時許，載著33名南韓遊客的觀光船”美人魚號”遊覽多瑙河，回程駛到首都布達佩斯，國會大樓附近時，與維京郵輪”西格恩號”相撞。

當局表示，連日大雨令河水上漲，水流很急，相信失蹤者可能被沖到下游，天氣惡劣阻礙救援，搜救的黃金時間已過去，相信失蹤者生還機會渺茫。

南韓外長康京和已率領應急小組到當地，與匈牙利當局合力救援，涉事旅行社向死傷者及家屬致歉，承諾會承擔法律責任。

多瑙河航道繁忙，但很少發生意外，觀光船的旅客一般都不會穿救生衣，今次出事的乘客當時也沒有穿著救生衣。

“美人魚號”2003年下水，可載約60人，船公司表示有定期檢查及維修船隻，出事前沒有收到機件有問題的報告。

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