載南韓遊客觀光船匈牙利沉沒 7死21人失蹤

一艘載著30多名南韓遊客的觀光船在匈牙利多瑙河撞船後沉沒,最少7死7傷,21人失蹤,當地警方展開刑事調查。

匈牙利警方公開事發片段,見到接載南韓遊客的觀光船,當時緩慢行駛,後方一艘郵輪非常貼近,觀光船駛至橋底時,船尾遭郵輪撞上,迅速下沉,警方指觀光船7秒後便完全沉沒。

事發後翌日,救援人員繼續搜索,與觀光船相撞的郵輪則停靠於岸邊,船身有輕微損毀,警員登船調查。

事發於當地週三晚9時許,載著33名南韓遊客的觀光船”美人魚號”遊覽多瑙河,回程駛到首都布達佩斯,國會大樓附近時,與維京郵輪”西格恩號”相撞。

當局表示,連日大雨令河水上漲,水流很急,相信失蹤者可能被沖到下游,天氣惡劣阻礙救援,搜救的黃金時間已過去,相信失蹤者生還機會渺茫。

南韓外長康京和已率領應急小組到當地,與匈牙利當局合力救援,涉事旅行社向死傷者及家屬致歉,承諾會承擔法律責任。

多瑙河航道繁忙,但很少發生意外,觀光船的旅客一般都不會穿救生衣,今次出事的乘客當時也沒有穿著救生衣。

“美人魚號”2003年下水,可載約60人,船公司表示有定期檢查及維修船隻,出事前沒有收到機件有問題的報告。

