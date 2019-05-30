女司機舊金山街頭駕車亂衝亂撞 6人受傷（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

一個女人在週三下午涉嫌駕駛一輛懷疑偷車，在舊金山Market街和田德隆區，先後撞到幾架車和多名行人，田德隆區警察局外的閉路電視拍攝到當時的情形。

從閉路電視片段中，可以看到銀色的SUV衝上行人道，撞到一個推車仔的人。

現場是田德隆區警察局外，週三下午兩時前，幾十名警察跑上前，企圖拘捕該名女司機，但女司機不理會現場警察的安危，試圖開車離開，期間再與其他汽車相撞。

疑犯在Eddy街繼續東行，沿途再撞到其他車輛和行人，一直到Market街。

警方說有6宗撞車事故，總共造成6人受傷，其中一人傷勢嚴重，有生命危險，不過目前情況穩定。

至於疑犯則在6街和Clara街最後一次撞車後，被阻礙無法前行，最終被趕到現場的警方拘捕。

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