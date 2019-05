舊金山長者市府前集會 促增建長者屋及放寬申請條件（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家記不記得有一首粵語流行曲叫做“等”呢?目前在舊金山也有一班長者在苦苦地等,他們在等什麼呢?

婆婆說:”唉,都不知自己等不等得到,我90多歲了。”

這位婆婆在等申請得到老人屋的一天,和許多長者一樣,在舊金山申請老人屋面臨收入限制,如果收入太低,就沒有資格申請。

婆婆說:”個個收入都是800多元,用來交租金都不夠,一千多元租金如何交得起,不吃飯也搞不掂,真的很慘很慘。”

社區住客聯會主席梁榮浩說:”過去很多住客會會員都很努力申請房屋,有會員甚至在家中保存過去十年,合共40份填寫的房屋申請副本,他們一間老人屋都沒有中過,現在仍然住在散房。”

舊金山市參議會主席余鼎昂較早前與市長布里德一同提出推動公債提案,其中包括為市內長者興建更多可負擔房屋,余鼎昂週三表示,將會向市參議會提出簡稱SOS的立法,令更多低收入長者有資格申請老人屋。

余鼎昂說:”SOS代表’長者當前補貼’計劃,我將在未來數星期內提出,這計劃可降低可負擔單位的租金,配合長者的收入實況。”

余鼎昂指出,目前舊金山可負擔房屋主要為地區收入中位數50%,即是年收入4萬多元的人士而設,月租接近1,100元。

余鼎昂提出的SOS計劃,將撥出可負擔單位給收入更低的人士,月租可低至271元到616元,申請人收入達到地方收入中位數15%以及25%,即是年收入11,000幾到18,000元的長者,都有機會申請房屋。

余鼎昂的構想是,第一步由市府支付500萬元,未來5年建設約120個SOS單位,讓低收入長者申請,之後再爭取更多撥款。

