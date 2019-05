普洛西指現階段不準備彈劾特朗普 呼籲穆勒到國會作證

【KTSF】

特別檢察官穆勒週三打破沉默之後,多位民主黨總統參選人呼籲國會採取行動,彈劾特朗普,不過週三在舊金山出席活動的聯邦眾議院議長普洛西表示,目前還不準備發動彈劾,另外 她也呼籲穆勒應該到國會作證,回答所有的疑問。

普洛西週三在舊金山應邀就大選議題展開對話,各界關注的焦點卻是穆勒的記者會內容。

普洛西說:”我認為穆勒到國會作證是很有幫助的。”

普洛西強調,美國民眾並未看到未經覆蓋的完整原始報告,穆勒有必要到國會作證,說明清楚並回答關鍵問題,她也建議應該讓未經遮蔽的整份報告公諸於眾。

普洛西也解讀穆勒對於特朗普是否涉及犯罪的說法。

普洛西說:”他也說得很清楚,如果總統是清白的,他就會將他洗清罪嫌,但他沒有,這已經很清楚了。”

不過對於外界掀起彈劾特朗普的聲浪,普洛西回應指,民主黨還需要繼續調查。

普洛西說:”你要將他定罪,或是要將他彈劾,都必須要有所有事實,能讓案件最強有力,才能讓總統負起責任,不管是定罪或彈劾。”

對於多位民主黨總統參選人紛紛呼籲國會採取行動,彈劾特朗普,普洛西回應指,這些參選人多數都不是聯邦眾議員,無法在眾議院起到作用。

