穆勒指是否檢控特朗普由國會決定 更多民主黨人支持彈劾

【KTSF 張麗月報導】

獨立檢察官穆勒首度就通俄案調查開腔,說調查員不能斷定特朗普總統沒有犯罪,是否提出指控由國會決定。

今次是通俄案調查開始兩年以來,穆勒首次公開發言,他強調,這份報告並無證明特朗普就涉嫌妨礙司法的問題上沒有犯錯,因為如果肯定特朗普沒有犯罪的話,他的調查團隊會照直說。

穆勒說:”如果我們有信心肯定總統的確沒有犯罪,我們會這樣說。”

因此穆勒說,在這份400多頁的通俄案調查報告中,未敢肯定特朗普是無辜。

穆勒說:”我們總結得出,不確定究竟總統有沒有犯罪。”

穆勒又說,就算特朗普真的犯錯,根據司法部政策,是不能控告在任總統,因為這樣是違反憲法。

穆勒說:”根據司法部長期政策,在任總統不能被起訴聯邦罪名,控告總統罪名,因此不是我們考慮的選項。”

穆勒指出,總統是否有犯錯,應由國會去決定是否提出指控。

穆勒說:”憲法規定,在刑事司法系統以外,有一個程序來正式指控在任總統犯錯。”

對於到國會作證的問題,穆勒說,這份報告已經是他的證辭,因此抗拒到國會作證。

不過穆勒強調,俄羅斯的確有系統干預美國2016大選。

穆勒說:”沒有足夠證據起訴更廣泛的串謀罪,但有多種系統性干預我們的選舉,這指控每個美國人都應該留意。”

雖然穆勒沒有直接點名特朗普,但他指出,如果有人妨礙調查,又或者向調查人員說謊,就會摧毀政府尋求真相和誰要問責的努力。

穆勒週三亦宣佈通俄案調查已經告一段落,他並且提出請辭,而他的辦公室也要關閉。

眾議院司法委員會主席Jerry Nadler說,現時由國會去應對特朗普是否有犯錯的問題。

由於有越來越多民主黨人向眾議長普洛西施壓,要求彈劾特朗普,普洛西就回應說,沒有任何東西不可以討論。

至於特朗普就發推文說,通俄案已結束,白宮就聲稱,隨時準備可能有彈劾的審查。

