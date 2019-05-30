穆勒指是否檢控特朗普由國會決定 更多民主黨人支持彈劾

【KTSF 張麗月報導】

獨立檢察官穆勒首度就通俄案調查開腔，說調查員不能斷定特朗普總統沒有犯罪，是否提出指控由國會決定。

今次是通俄案調查開始兩年以來，穆勒首次公開發言，他強調，這份報告並無證明特朗普就涉嫌妨礙司法的問題上沒有犯錯，因為如果肯定特朗普沒有犯罪的話，他的調查團隊會照直說。

穆勒說：”如果我們有信心肯定總統的確沒有犯罪，我們會這樣說。”

因此穆勒說，在這份400多頁的通俄案調查報告中，未敢肯定特朗普是無辜。

穆勒說：”我們總結得出，不確定究竟總統有沒有犯罪。”

穆勒又說，就算特朗普真的犯錯，根據司法部政策，是不能控告在任總統，因為這樣是違反憲法。

穆勒說：”根據司法部長期政策，在任總統不能被起訴聯邦罪名，控告總統罪名，因此不是我們考慮的選項。”

穆勒指出，總統是否有犯錯，應由國會去決定是否提出指控。

穆勒說：”憲法規定，在刑事司法系統以外，有一個程序來正式指控在任總統犯錯。”

對於到國會作證的問題，穆勒說，這份報告已經是他的證辭，因此抗拒到國會作證。

不過穆勒強調，俄羅斯的確有系統干預美國2016大選。

穆勒說：”沒有足夠證據起訴更廣泛的串謀罪，但有多種系統性干預我們的選舉，這指控每個美國人都應該留意。”

雖然穆勒沒有直接點名特朗普，但他指出，如果有人妨礙調查，又或者向調查人員說謊，就會摧毀政府尋求真相和誰要問責的努力。

穆勒週三亦宣佈通俄案調查已經告一段落，他並且提出請辭，而他的辦公室也要關閉。

眾議院司法委員會主席Jerry Nadler說，現時由國會去應對特朗普是否有犯錯的問題。

由於有越來越多民主黨人向眾議長普洛西施壓，要求彈劾特朗普，普洛西就回應說，沒有任何東西不可以討論。

至於特朗普就發推文說，通俄案已結束，白宮就聲稱，隨時準備可能有彈劾的審查。

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