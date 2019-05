【KTSF】

南灣Mountain View一名男子據報企圖引誘一名未成年少女上車,更一度跟蹤她。

警方表示,週二下午5點10分,一名15歲少女在El Camino Real夾The Americana下巴士步行回家時,一名陌生男子駕車停在她旁邊,男子叫她上車,還一路跟蹤她。

少女嘗試避開男子,但男子繼續跟蹤她,並嘗試引誘她上車,過程持續了至少十分鐘。

隨後少女打電話給家人,並一直保持通話,最終避開疑犯並平安回家。

警方指疑犯為一名白人男性,年約35至40歲,身高5呎10吋左右,體重約140磅,啡色頭髮、身材較瘦,犯案時駕駛著一輛米黃色四門BMW汽車。

警方呼籲有線索的民眾報警協助調查。

