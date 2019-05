陳明銶舊金山機場病發死亡 親友擬告國泰航空（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學知名華裔學者陳明銶的親友表示,陳明銶逝世至今超過半年,國泰仍未向家屬交待,為什麼當日那麼遲才發現陳明銶,連一個道歉都沒有,為了與陳明銶取回公道,家屬計劃在美國入稟控告國泰航空公司疏忽。

陳明銶的突然離世,令親友及學生非常悲痛,鄭彥駿是其中之一。

他是陳明銶離世前最後一位非歷史系的門生,亦是陳明銶的私人助理,他受到家人的委託,著手處理訴訟的事。

他表示,陳明銶生前成立一個陳明銶紀念教育基金,基金兩名委託人主要負責今次的訴訟,他們認為,是國泰的管理不善,間接造成陳明銶的死。

鄭彥駿說:”因為國泰管理層的嚴重疏忽,導致到18小時後才找到他的遺體,證實是心臟病,換而言之,如果是及時發現到,不是18小時,可能是15小時,或者是3小時,個結果可能會很不同。”

陳明銶離世後幾天,陳明銶住在加拿大的哥哥有收過國泰美國分公司的慰問電話。

而基金兩名委託人,聯同鄭彥駿及陳明銶的哥哥,幾個月前在香港亦曾經與國泰的管理層見過面,不過鄭彥駿指出,國泰從來沒有道歉,亦感覺國泰不想負責,提出訴訟是為討回公道。

鄭彥駿說:”完全感受不到國泰管理層在這件事上,應該要展示的責任承擔風範,完全感受不到他們想向家屬承認責任,還有致歉的步驟都沒有做到,他們說不可以傳送調查報告給家屬,亦想不了了之,兩個月不講,三個月不講,就認為家屬會忘記,亦針對家屬年紀老邁,沒有一個討回公道的能力。”

陳明銶沒有結婚,負責照顧今年100歲的媽媽,鄭彥駿表示,每日下午4時至6時,陳明銶都會風雨不改探望媽媽,並會餵她食飯,家屬已經將陳明銶過身的消息告訴他媽媽,不過不確定媽媽的神智是否清晰。

鄭彥駿亦指,負責訴訟的團隊,聘請了曾經調查已故英國皇妃戴安娜死亡一案的英國知名法醫Peter Vanezis,分析陳明銶的驗屍報告。

在過去半年時間,陳明銶的學生做足準備功夫,分別在香港及美國這裡都諮詢了大律師,計劃在陳明銶逝世一周年前,正式在美國這裡入稟。

本台聯絡到國泰航空位於香港的總公司,國泰表示,去年10月29日,發現有人在他們的貴賓室暈倒,事主當時已經沒有知覺,他們對這件事感到悲傷,而因為基於尊重當中的事主,國泰不會評論事件。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。