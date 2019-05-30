陳明銶舊金山機場病發死亡 親友擬告國泰航空（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學知名華裔學者陳明銶的親友表示，陳明銶逝世至今超過半年，國泰仍未向家屬交待，為什麼當日那麼遲才發現陳明銶，連一個道歉都沒有，為了與陳明銶取回公道，家屬計劃在美國入稟控告國泰航空公司疏忽。

陳明銶的突然離世，令親友及學生非常悲痛，鄭彥駿是其中之一。

他是陳明銶離世前最後一位非歷史系的門生，亦是陳明銶的私人助理，他受到家人的委託，著手處理訴訟的事。

他表示，陳明銶生前成立一個陳明銶紀念教育基金，基金兩名委託人主要負責今次的訴訟，他們認為，是國泰的管理不善，間接造成陳明銶的死。

鄭彥駿說：”因為國泰管理層的嚴重疏忽，導致到18小時後才找到他的遺體，證實是心臟病，換而言之，如果是及時發現到，不是18小時，可能是15小時，或者是3小時，個結果可能會很不同。”

陳明銶離世後幾天，陳明銶住在加拿大的哥哥有收過國泰美國分公司的慰問電話。

而基金兩名委託人，聯同鄭彥駿及陳明銶的哥哥，幾個月前在香港亦曾經與國泰的管理層見過面，不過鄭彥駿指出，國泰從來沒有道歉，亦感覺國泰不想負責，提出訴訟是為討回公道。

鄭彥駿說：”完全感受不到國泰管理層在這件事上，應該要展示的責任承擔風範，完全感受不到他們想向家屬承認責任，還有致歉的步驟都沒有做到，他們說不可以傳送調查報告給家屬，亦想不了了之，兩個月不講，三個月不講，就認為家屬會忘記，亦針對家屬年紀老邁，沒有一個討回公道的能力。”

陳明銶沒有結婚，負責照顧今年100歲的媽媽，鄭彥駿表示，每日下午4時至6時，陳明銶都會風雨不改探望媽媽，並會餵她食飯，家屬已經將陳明銶過身的消息告訴他媽媽，不過不確定媽媽的神智是否清晰。

鄭彥駿亦指，負責訴訟的團隊，聘請了曾經調查已故英國皇妃戴安娜死亡一案的英國知名法醫Peter Vanezis，分析陳明銶的驗屍報告。

在過去半年時間，陳明銶的學生做足準備功夫，分別在香港及美國這裡都諮詢了大律師，計劃在陳明銶逝世一周年前，正式在美國這裡入稟。

本台聯絡到國泰航空位於香港的總公司，國泰表示，去年10月29日，發現有人在他們的貴賓室暈倒，事主當時已經沒有知覺，他們對這件事感到悲傷，而因為基於尊重當中的事主，國泰不會評論事件。

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