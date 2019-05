【獨家】學者陳明銶舊金山機場病發死亡 接機學生親述尋陳明銶過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學知名華裔學者陳明銶,去年在舊金山國際機場國泰貴賓候機室心臟病發近18個小時無人發現,本台獨家聯絡到當日送陳明銶到機場,以及準備接機的學生,講一講當日如何找到陳明銶。

去年10月29日凌晨時分,陳明銶原本計劃乘搭國泰的航班,前往香港參加多個研討會,他購買了商務客位機票,10月28日晚上,就讀柏克萊加大,亦是陳明銶學生之一的黃希憫,負責開車送陳明銶到機場。

黃希憫說:”我在他的住所,即是Palo Alto那裏接了他,然後我就送到舊金山國際機場,送到他去登記的櫃位,就跟他說再見,我記得是大約9時多近10時。”

陳明銶入閘後,黃希憫的任務完成,接棒的是在香港接機的人。

余劭農是香港的退休教師,他大學時期曾經是陳明銶的學生,過去幾年,每當陳明銶回到香港,都是余劭農負責接機。

余劭農表示,航班預計香港時間10月30日早上7時45分到達,他大約8時到達機場等候陳明銶,但等了45分鐘仍然未見陳明銶。

余劭農說:”於是首先我就去了機場,負責行李的櫃位,想問一問看看裡面會不會有一些行李延誤或遺失的情況,問了之後他們大概說,那班機的行李大概已經清理好,沒有延誤或遺失的報告,我就覺得有點不尋常。”

余劭農表示,陳明銶本身沒有手機,他有想過可能雙方在機場錯過了,陳明銶自行前往下榻的酒店,因此余劭農致電在酒店等候陳明銶的助理,酒店那邊都沒有陳明銶的蹤影,余劭農於是前往國泰的櫃位查詢。

余劭農說:”起初他們不是很想告訴我乘客的狀況,他們說是基於私隱,但我就求他們很多次,多次強調陳教授的健康麻麻,有點”論盡”,我又擔心他會不會有什麼問題,希望他們幫我查,最後都求了一會,國泰最後答應幫我查,我就給陳明銶的名字給他,他們發覺班機沒有他的資料,他們就跟我講,你最好打去舊金山那邊問問,因為他好像沒有用到機票。”

余劭農與陳明銶認識30多年,他表示,陳明銶非常孝順,唯一會影響他行程的人,只有陳明銶近100歲的媽媽,因此,他擔心可能是陳明銶住在灣區的母親有事,令他沒有上機。

余劭農指出,在酒店等候陳明銶的助理,聯絡到負責送機的黃希憫,雙方成立了一個群組互通消息,黃希憫於是與幾位朋友先後聯絡舊金山國際機場、國泰以及報警,希望取得陳明銶的下落。

黃希憫說:”國泰航空指,因為我們不是直系親屬,亦沒有與陳明銶有任何關係,所以他們就拒絕告訴我們,他們任何有關乘客的資訊,都不可以問究竟他有沒有上機,有沒有下機,究竟他人在哪,所以這是一個很大的漏洞。”

黃希憫指,大約3小時後,群組中有人從警方口中得知,陳明銶已經逝世的消息。

而余劭農就在10月30日香港時間下午1時半接到噩耗,指陳明銶已經過身,這個時候69歲的陳明銶,在國泰機場貴賓候機室因為心臟病發近18個小時後才被發現。

余劭農說:”其實他一向當學生是朋友,就算我們讀書時,他都不會擺一個老師的架子,他一向都當我們朋友,他只是當我是一個小朋友,就算我結了婚,自己有孩子,有時他都是叫我余小朋友。”

余劭農表示,陳明銶原定到香港後,已經安排了一系列的行程,包括下機後,原本約好前香港運輸及房屋局局長張炳良,以及前香港環境局副局長陸恭蕙,商討出一本學術論文集,有關香港回歸中國十多年後的情況,不過所有計劃將永遠不能成事。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。