【獨家】學者陳明銶舊金山機場病發死亡 接機學生親述尋陳明銶過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學知名華裔學者陳明銶，去年在舊金山國際機場國泰貴賓候機室心臟病發近18個小時無人發現，本台獨家聯絡到當日送陳明銶到機場，以及準備接機的學生，講一講當日如何找到陳明銶。

去年10月29日凌晨時分，陳明銶原本計劃乘搭國泰的航班，前往香港參加多個研討會，他購買了商務客位機票，10月28日晚上，就讀柏克萊加大，亦是陳明銶學生之一的黃希憫，負責開車送陳明銶到機場。

黃希憫說：”我在他的住所，即是Palo Alto那裏接了他，然後我就送到舊金山國際機場，送到他去登記的櫃位，就跟他說再見，我記得是大約9時多近10時。”

陳明銶入閘後，黃希憫的任務完成，接棒的是在香港接機的人。

余劭農是香港的退休教師，他大學時期曾經是陳明銶的學生，過去幾年，每當陳明銶回到香港，都是余劭農負責接機。

余劭農表示，航班預計香港時間10月30日早上7時45分到達，他大約8時到達機場等候陳明銶，但等了45分鐘仍然未見陳明銶。

余劭農說：”於是首先我就去了機場，負責行李的櫃位，想問一問看看裡面會不會有一些行李延誤或遺失的情況，問了之後他們大概說，那班機的行李大概已經清理好，沒有延誤或遺失的報告，我就覺得有點不尋常。”

余劭農表示，陳明銶本身沒有手機，他有想過可能雙方在機場錯過了，陳明銶自行前往下榻的酒店，因此余劭農致電在酒店等候陳明銶的助理，酒店那邊都沒有陳明銶的蹤影，余劭農於是前往國泰的櫃位查詢。

余劭農說：”起初他們不是很想告訴我乘客的狀況，他們說是基於私隱，但我就求他們很多次，多次強調陳教授的健康麻麻，有點”論盡”，我又擔心他會不會有什麼問題，希望他們幫我查，最後都求了一會，國泰最後答應幫我查，我就給陳明銶的名字給他，他們發覺班機沒有他的資料，他們就跟我講，你最好打去舊金山那邊問問，因為他好像沒有用到機票。”

余劭農與陳明銶認識30多年，他表示，陳明銶非常孝順，唯一會影響他行程的人，只有陳明銶近100歲的媽媽，因此，他擔心可能是陳明銶住在灣區的母親有事，令他沒有上機。

余劭農指出，在酒店等候陳明銶的助理，聯絡到負責送機的黃希憫，雙方成立了一個群組互通消息，黃希憫於是與幾位朋友先後聯絡舊金山國際機場、國泰以及報警，希望取得陳明銶的下落。

黃希憫說：”國泰航空指，因為我們不是直系親屬，亦沒有與陳明銶有任何關係，所以他們就拒絕告訴我們，他們任何有關乘客的資訊，都不可以問究竟他有沒有上機，有沒有下機，究竟他人在哪，所以這是一個很大的漏洞。”

黃希憫指，大約3小時後，群組中有人從警方口中得知，陳明銶已經逝世的消息。

而余劭農就在10月30日香港時間下午1時半接到噩耗，指陳明銶已經過身，這個時候69歲的陳明銶，在國泰機場貴賓候機室因為心臟病發近18個小時後才被發現。

余劭農說：”其實他一向當學生是朋友，就算我們讀書時，他都不會擺一個老師的架子，他一向都當我們朋友，他只是當我是一個小朋友，就算我結了婚，自己有孩子，有時他都是叫我余小朋友。”

余劭農表示，陳明銶原定到香港後，已經安排了一系列的行程，包括下機後，原本約好前香港運輸及房屋局局長張炳良，以及前香港環境局副局長陸恭蕙，商討出一本學術論文集，有關香港回歸中國十多年後的情況，不過所有計劃將永遠不能成事。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。