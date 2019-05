【KTSF 黃恩光報導】

中半島Millbrae市的Taylor初中附近發生露體事件。

警方表示,週二早上將近11點,兩名女生一起在學校停車場附近步行時,看見一個男人站在他的車外面,拉下褲子,一邊自慰一邊看著兩名女生。

兩個學生飛奔到課室,期間看到疑犯和汽車都離開了。

警方事後在現場一帶搜索,已經沒有疑犯和汽車的蹤跡。

警方表示,涉案男子是20到30歲非洲裔或拉美裔男子,淺色皮膚,5呎8吋高,駕駛一輛灰色或白色房車。

警方呼籲市民提供資料,可致電聯繫探員Jerri Cosens,電話:(650) 363-4347。

版權所有,不得轉載。