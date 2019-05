【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日本埠對出的Geary大道發生汽車撞倒行人事件,傷者有生命危險。

舊金山警方的資料顯示,週三清晨5點幾,一名70歲的亞裔女人在Geary大道夾Laguna街被汽車撞倒,需要送院救治,有生命危險,肇事司機留在現場接受警方調查。

根據舊金山推廣行人安全的Vision Zero網站,Geary大道夾Laguna街是市內其中一個交通黑點,兩年前,一名電單車騎士在這裡與一輛貨車相撞後,傷重死亡。

另外,3年前一名86歲女長者在距離這裡很近的Geary夾Franklin街也被車撞死,警方正在調查週三事發原因。

