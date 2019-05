【林佩樺報導】

特朗普政府封殺華為,根據金融時報報導,將有1,200個美國供應商受影響。

根據金融時報報導,特朗普政府將華為及其下68個子公司列入黑名單,將有超過1,200個美國供應商受到影響,其中兩個部份最多美國供應商,分別為網路安全和半導體。

華為使用的19個網路安全系統,3分之2來自美國供應商,包括掃描工具Nmap和Nessus。

而去年付運的2億支手機中,有4分之1的晶片來自美國公司Qualcomm。

此外,華為用來生產智慧型手機的工廠機台,也來自Dell和Camalot Prodigy等公司。

總體而言,華為去年共支付110億美元向美國公司購買這些產品。

