香港航空星期三再有客機零件脫落,一班由東京返港班機機翼下蓋板有螺絲脫落,需要維修,延遲6小時起飛,是港航四日內第7宗零件脫落報告。

香港航空編號HX609航機凌晨大約兩時抵達赤鱲角機場,比較原定時間遲了6小時。香港航空證實該班機原定星期三下午、當地時間約4時由東京起飛,因機翼下蓋板有兩枚螺絲脫落,需要維修,航機延至當地時間晚上10時起飛。

航空公司就事件為旅客帶來不便,深感抱歉,並已向有關當局通報。

今次是香港航空4日內第7宗有零件脫落報告。民航處指檢視過港航的初步報告,涉及的零件主要是小螺絲組件及一盞損壞的滑行照明燈,確定無影響航機安全,鑑於同類事件在數日內發生多次,已要求港航提交詳細報告。

