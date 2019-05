中國或以稀土作籌碼反制美國 美國防部促減少依賴

【i-CABLE】

美國國防部向國會簡介稀土報告,計劃減少依賴中國稀土。美國媒體的分析認為,中美貿易戰隨時會升級,中國政府已經預告準備以稀土作為反制美國的武器。

中美貿易戰持續,中國稀土可能成為中方反制美國的籌碼。美國國防部向國會簡介稀土礦物報告,計劃減少依賴中國稀土。

國防部發言人表示,國防部會繼續與特朗普總統、國會及業界緊密合作,減少美國依賴中國的稀土,但無提供報告詳情。

據報報告與聯邦政府計劃有關透過資金鼓勵國內提高生產稀土能力,中國出口的稀土產品佔全球供應量的九成半,在2014至2017年間,進口美國的稀土有八成是來自中國,美國已經將中國稀土和其他一些重要的中國礦產排除在近期的關稅行動之外,數據顯示美國去年進口稀土的價值為1.6億美元,增長17%。

據《彭博》報道指,一旦中國限制稀土出口到美國,美國的戰鬥機和導彈生產會首當其衝受到影響,生產一架F-35戰機需要大約920磅稀土礦物,而導彈的激光目標瞄準系統亦非常需要倚賴稀土。

中國官方《人民日報》週三發表評論文章,勸喻美國不要低估中國的貿易反制能力,並且罕有地抛出勿謂言之不預的措辭。

美國媒體報道指,這用語《人民日報》之前只曾用過兩次,一次是1962年中國與印度爆發戰爭前夕,另一次是1979年中國與越南爆發戰爭之前,因此擔憂中美貿易戰可能進一步升級。

