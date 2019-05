投資者發起集體訴訟 指控阿里巴巴美國招股時涉詐騙

【KTSF 郭柟報導】

過萬名阿里巴巴公司的投資者發起集體訴訟,控告公司5年前在美國上市公開招股時,涉嫌證券詐騙,阿里巴巴同意支付2.5億元作庭外和解。

原告代表律師之一的劉龍珠表示,阿里巴巴在2014年7月16日曾接受中國國家市場監督管理總局,即是原中國國家工商總局,就有關”商品假冒與商標侵權”約談,但是當阿里巴巴在9月19日在美國首次上市招股時,並沒有披露約談事宜。

原告代表律師劉龍珠說:”這是必須披露的,但這個消息一直沒有披露,直至2015年1月份,為甚麼等了6個月後才披露,因為中國工商總局自己承認,如果當時披露會影響阿里巴巴在美國上市,因兩個月後,9月份它就上市,換句話說,中國政府自己承認,這個消息會影響阿里巴巴在美上市,即是影響上市股價。”

劉龍珠估計,在美國有過萬人購買了阿里巴巴的股票,得知有投資者損失至少幾十萬元。

劉龍珠說:”投資者可能指望這些錢可以養老,付孩子學費,付房貸,今次造成的損失不單是金錢,心理上的損失都很巨大。”

至於在2.5億元和解金當中,7個原告代表律師的事務所將會合共取得不超過25%的律師費,即是最多6,250萬元,受影響的投資者可以從扣除律師費之後的和解金中申索賠償。

這宗訴訟過去4年間,在聯邦法院一度被撤銷,原告之後提出上訴再上庭重審,直至在上個月達成和解,阿里巴巴否認所有指控。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。