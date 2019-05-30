投資者發起集體訴訟 指控阿里巴巴美國招股時涉詐騙

【KTSF 郭柟報導】

過萬名阿里巴巴公司的投資者發起集體訴訟，控告公司5年前在美國上市公開招股時，涉嫌證券詐騙，阿里巴巴同意支付2.5億元作庭外和解。

原告代表律師之一的劉龍珠表示，阿里巴巴在2014年7月16日曾接受中國國家市場監督管理總局，即是原中國國家工商總局，就有關”商品假冒與商標侵權”約談，但是當阿里巴巴在9月19日在美國首次上市招股時，並沒有披露約談事宜。

原告代表律師劉龍珠說：”這是必須披露的，但這個消息一直沒有披露，直至2015年1月份，為甚麼等了6個月後才披露，因為中國工商總局自己承認，如果當時披露會影響阿里巴巴在美國上市，因兩個月後，9月份它就上市，換句話說，中國政府自己承認，這個消息會影響阿里巴巴在美上市，即是影響上市股價。”

劉龍珠估計，在美國有過萬人購買了阿里巴巴的股票，得知有投資者損失至少幾十萬元。

劉龍珠說：”投資者可能指望這些錢可以養老，付孩子學費，付房貸，今次造成的損失不單是金錢，心理上的損失都很巨大。”

至於在2.5億元和解金當中，7個原告代表律師的事務所將會合共取得不超過25%的律師費，即是最多6,250萬元，受影響的投資者可以從扣除律師費之後的和解金中申索賠償。

這宗訴訟過去4年間，在聯邦法院一度被撤銷，原告之後提出上訴再上庭重審，直至在上個月達成和解，阿里巴巴否認所有指控。

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