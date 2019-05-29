美國中部地區連續13天受龍捲風吹襲

【KTSF 江良慧報導】

另一股龍捲風，在週二吹襲肯薩斯州，是中部地區連續第13天遭受龍捲風吹襲，超過3,700萬人仍然可能遭受更多極端天氣的威脅。

美國中部地區遭遇破紀錄的極端天氣影響，而且危機仍未過去。

肯薩斯州Linwood市週二晚被一股龍捲風吹襲，有13人受傷送院，幾十間房屋被夷爲平地，數以千計的人失去電力供應，在頹垣敗瓦中搜尋看看還有些什麽，約160間民居有各種不同程度的損毀，但並非所有居民都無家可歸。

壞天氣還未過去，而且受影響的也不止肯薩斯州，從德州到紐約都有特大雷暴與致命的洪水氾濫，數以百萬計的人受威脅。

阿肯色州部分縣市可能會有破紀錄水浸，應急部門官員表示，阿肯色河部分段落，可能會在週三暴漲至最高的41呎，在過去30天，已經有至少500股龍捲風吹襲，全美國本月以來，已遭受超過500股龍捲風襲擊。

自星期一起，氣象局已經收到至少73宗龍捲風的報告。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。