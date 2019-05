美國中部地區連續13天受龍捲風吹襲

【KTSF 江良慧報導】

另一股龍捲風,在週二吹襲肯薩斯州,是中部地區連續第13天遭受龍捲風吹襲,超過3,700萬人仍然可能遭受更多極端天氣的威脅。

美國中部地區遭遇破紀錄的極端天氣影響,而且危機仍未過去。

肯薩斯州Linwood市週二晚被一股龍捲風吹襲,有13人受傷送院,幾十間房屋被夷爲平地,數以千計的人失去電力供應,在頹垣敗瓦中搜尋看看還有些什麽,約160間民居有各種不同程度的損毀,但並非所有居民都無家可歸。

壞天氣還未過去,而且受影響的也不止肯薩斯州,從德州到紐約都有特大雷暴與致命的洪水氾濫,數以百萬計的人受威脅。

阿肯色州部分縣市可能會有破紀錄水浸,應急部門官員表示,阿肯色河部分段落,可能會在週三暴漲至最高的41呎,在過去30天,已經有至少500股龍捲風吹襲,全美國本月以來,已遭受超過500股龍捲風襲擊。

自星期一起,氣象局已經收到至少73宗龍捲風的報告。

