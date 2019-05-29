全美多州推出措施 阻止麻疹疫情擴大

【KTSF 江良慧報導】

根據華盛頓郵報的報導，為了要遏止麻疹病毒傳播，衛生官員考慮採取極端手段，禁止懷疑受感染人士飛行，與此同時，一些有麻疹確診病例的州份，也正設法不讓疫情惡化。

麻疹繼續在美國傳播，自今年1月起，全國已經有940宗確診病例，遍及26個州，當中紐約市和Rockland縣，自去年9月起更有多達785宗病例。

紐約州參議員Brad Hoylman說：”在州内的家長不斷看到數字上升，周而復始，令他們感憂心。”

有紐約州議員敦促終止非醫療原因豁免接種疫苗。

紐約州眾議員Jeffrey Dinowitz說：”我們想確保所有人，若子女上學，他們子女要接種疫苗。”

緬因州上週五通過類似法案，成為全美第四個州禁止非醫療原因豁免接種任何疫苗。

華盛頓州州長Jay Inslee 4月簽署法例，禁止以個人原因豁免三合一疫苗，但以宗教和醫療原因則仍可獲豁免。

俄勒岡州也正草擬法例，禁止非醫療原因豁免接種疫苗。

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