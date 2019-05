全美多州推出措施 阻止麻疹疫情擴大

【KTSF 江良慧報導】

根據華盛頓郵報的報導,為了要遏止麻疹病毒傳播,衛生官員考慮採取極端手段,禁止懷疑受感染人士飛行,與此同時,一些有麻疹確診病例的州份,也正設法不讓疫情惡化。

麻疹繼續在美國傳播,自今年1月起,全國已經有940宗確診病例,遍及26個州,當中紐約市和Rockland縣,自去年9月起更有多達785宗病例。

紐約州參議員Brad Hoylman說:”在州内的家長不斷看到數字上升,周而復始,令他們感憂心。”

有紐約州議員敦促終止非醫療原因豁免接種疫苗。

紐約州眾議員Jeffrey Dinowitz說:”我們想確保所有人,若子女上學,他們子女要接種疫苗。”

緬因州上週五通過類似法案,成為全美第四個州禁止非醫療原因豁免接種任何疫苗。

華盛頓州州長Jay Inslee 4月簽署法例,禁止以個人原因豁免三合一疫苗,但以宗教和醫療原因則仍可獲豁免。

俄勒岡州也正草擬法例,禁止非醫療原因豁免接種疫苗。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。