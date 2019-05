舊金山Fremont市本週舉行置業免費講座

【KTSF】

本週舊金山與東灣Fremont市都會舉辦免費講座,為民眾介紹可負擔房屋申請及其他置業資訊。

5月30號週四下午1點至3點,Fremont市府將與多個民間組織合作,向民眾介紹可負擔房屋、房屋租賃、修繕等資訊,講座地址是Fremont長者中心。

而6月1號本週六上午11點,舊金山將舉辦2019房屋博覽會,介紹如何購買或租賃可負擔房屋,以及一些政府提供的貸款援助計劃。

活動還會為租客介紹法律資源與防止逼遷的服務,活動將於市立大學Smith Hall舉行,部分講座提供粵語翻譯。

以上兩個講座均需提前預約,查詢詳情,請點擊以下網址:

https://www.eventbrite.com/e/2019-tickets-58755253545

https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/41310/Housing-Forum-Flyer-5-30-19

