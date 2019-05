【KTSF】

受天然災害影響的社區,需要再等一段時間,才可接受聯邦的救災資助,因為國會眾議院兩名共和黨籍議員,阻撓救災撥款法案的通過。

總值190億元的災難援助法案,上星期在參議院過關後,轉到眾議院表決,但由於共和黨籍的Chip Roy投反對票,未能得到一致贊成票數,因此法案週二再次在眾議院表決,又是因為另一名共和黨籍議員Thomas Massie投反對票,未能取得一致同意,令法案又被卡住。

預料眾議院週四會再次表決這項法案,如果又被阻撓,就要等6月4日之後,用點名投票方式進行表決。

