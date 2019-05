聯邦高院推持印州法例 規定墮胎診所必須埋葬或火化胎兒組織

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院對印第安納州墮胎法上訴案作出裁決,反映出大多數保守派大法官目前不準備重新考慮Roe vs. Wade案中,婦女擁有墮胎權的裁決。

聯邦最高法院大法官以7比2票數,維持印第安納州法律其中一項條款,要求診所將胎兒組織埋葬或火化。

大法官認為,這項規例並無違反婦女權利去選擇墮胎,抑或對接受墮胎的人增加負擔。

對於另一項法律條款就是,如果婦女因為胎兒的種族、性別或殘障等因素而終止懷孕就是非法,大法官在無異議下維持下級法庭的裁決,就是阻擋印州這項法律條款。

包括這兩項條款的印州法律,在2016年由時任州長彭斯,即現任副總統簽署成為法律,但後來這兩項條款被聯邦法官駁回,印州因此向聯邦最高法院提出上訴。

自從保守派大法官Brett Kavanaugh獲得參議院聽證確認之後,在最高法院9名大法官中,保守派大法官佔多數。

反對墮胎人士希望,增加兩名特朗普總統委任的大法官,可能傾向於推翻1973年 Roe vs Wade案婦女擁有墮胎權的裁決,或者起碼大力限制墮胎權,因此多個保守州分近期紛紛通過嚴厲的反墮胎法案,其中阿拉巴馬州州長近期簽署全美最嚴厲的反墮胎法律,幾乎在所有情況下,包括強姦和亂倫都不准墮胎。

這項法律暫未實施,有民權團體已入稟阻止法律生效,而共和黨籍的國會議員表明,他們立法的目的是要打官司至聯邦最高法院,最終有望推翻40多年前大法官就婦女擁有墮胎權的裁決。

