奧克蘭市議會通過一億撥款維修全市道路

【KTSF 黃恩光報導】

雨季過後，東灣奧克蘭（屋崙）道路上的坑洞如雨後春筍，遍布市內大街小巷，市政府現在派人在未來3個星期盡量填補坑洞，以及在未來3年在全市展開修路工程。

奧克蘭運輸局的員工一個星期7天，每天12個小時，馬不停蹄地修補市內的坑洞。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示，坑洞問題嚴重令她不能忍受，對於最近有市民自己組織起來私自填補坑洞，Schaaf的看法是：”長年疏忽令人氣餒，我和這群市民一樣沮喪，我不贊同你們自己去做專業的工務工程，不過我認同你們的精神，以及不是單單投訴，而是有所行動。”

市府表示，這3個星期的填補工程，只是暫時的處理方法，就像在傷口貼膠布一樣，不是長遠計，市議會通過了一億元的款項，推行為期3年的重鋪道路工程，其中包括長期被忽略的街道。

市府呼籲市民打311，或透過OAK311應用程式，報告市內的坑洞問題。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。