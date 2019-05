奧克蘭市議會通過一億撥款維修全市道路

【KTSF 黃恩光報導】

雨季過後,東灣奧克蘭(屋崙)道路上的坑洞如雨後春筍,遍布市內大街小巷,市政府現在派人在未來3個星期盡量填補坑洞,以及在未來3年在全市展開修路工程。

奧克蘭運輸局的員工一個星期7天,每天12個小時,馬不停蹄地修補市內的坑洞。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示,坑洞問題嚴重令她不能忍受,對於最近有市民自己組織起來私自填補坑洞,Schaaf的看法是:”長年疏忽令人氣餒,我和這群市民一樣沮喪,我不贊同你們自己去做專業的工務工程,不過我認同你們的精神,以及不是單單投訴,而是有所行動。”

市府表示,這3個星期的填補工程,只是暫時的處理方法,就像在傷口貼膠布一樣,不是長遠計,市議會通過了一億元的款項,推行為期3年的重鋪道路工程,其中包括長期被忽略的街道。

市府呼籲市民打311,或透過OAK311應用程式,報告市內的坑洞問題。

