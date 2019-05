州長紐森談明年財政預算 望重推強制性可負擔健保（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

州長紐森希望在加州重新奉行強制性可負擔醫保。

紐森說:”好明顯在首都的特朗普政府,不斷想刪減醫療補助和奧巴馬健保的架構,但在加州正相反,我們想修補奧巴馬健保,被聯邦政府刪減的強制性部份,恢復令個人健保強制性,這樣做可以平衡風險,從而令健保費漲幅更穩定。”

紐森週二跟亞太裔媒體舉行電話會議,他除了表示希望在加州重新奉行強制性可負擔醫保外,他又提出在州內不論病人移民身份,都可獲醫療福利。

紐森說:”加州將會成為全國首個州份推行,尤其對亞太裔居民重要,我們之前估計全加州有大約250萬名無證移民,其中大約46.3萬人是亞太裔能受惠。”

他又提出明年1月起擴大醫療福利範圍,為聯邦貧窮率400%至600%的居民,提供每月大約100元的醫療津貼。

除了醫保之外,紐森又指無家可歸者問題日益嚴重,東灣Alameda縣多了43%人無家可歸,因此計劃明年投放一共10億元撥款,其中6.5億元給市縣增建房屋和輔導中心,其餘的用來提供更多精神健康等服務。

