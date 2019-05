穆勒首度就通俄案調查發聲明 指報告並無證明特朗普是清白

【KTSF】

特別檢察官穆勒週三首度就通俄案調查發表公開聲明,他表示,在通俄案調查中,向總統提出起訴並非可以他選擇做的事,但他同時強調,報告並無證明總統是清白。

穆勒在聲明中說":”如果我們相信總統明顯地沒有觸犯罪行,我們會作出這樣的陳述,不過,我們也未能確定總統究竟有否犯下罪行。”

特朗普曾多次錯誤地聲稱,穆勒的報告已證明他並無妨礙司法公正,他在穆勒發表聲明後不久稍稍修正了他的用詞,他發推文說:”沒有足夠的證據,因此,在我們這個國家,這人是無辜的,案件就此結束!”

穆勒強調,司法部長期以來都奉行一項法律意見,就是在任總統是不可以被起訴,他也相信他受制於憲法,不能這樣做。

穆勒指出,如果你指控某人犯下罪行,而他卻無法在審訊中自辯,”將會構成不公平”的情況。

穆勒也宣布在通俄案調查結束後,將會離開司法部,讓他可以重返”公眾人物的生活”

穆勒在通俄案調查報告中,指出特朗普總統曾企圖操控通俄案調查,亦曾企圖撤走穆勒的職務,阻止他調查特朗普有否妨礙司法公正,特朗普形容,通俄案調查是一場獵巫式的政治迫害。

