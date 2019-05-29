穆勒首度就通俄案調查發聲明 指報告並無證明特朗普是清白

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特別檢察官穆勒週三首度就通俄案調查發表公開聲明，他表示，在通俄案調查中，向總統提出起訴並非可以他選擇做的事，但他同時強調，報告並無證明總統是清白。

穆勒在聲明中說＂：”如果我們相信總統明顯地沒有觸犯罪行，我們會作出這樣的陳述，不過，我們也未能確定總統究竟有否犯下罪行。”

特朗普曾多次錯誤地聲稱，穆勒的報告已證明他並無妨礙司法公正，他在穆勒發表聲明後不久稍稍修正了他的用詞，他發推文說：”沒有足夠的證據，因此，在我們這個國家，這人是無辜的，案件就此結束！”

穆勒強調，司法部長期以來都奉行一項法律意見，就是在任總統是不可以被起訴，他也相信他受制於憲法，不能這樣做。

穆勒指出，如果你指控某人犯下罪行，而他卻無法在審訊中自辯，”將會構成不公平”的情況。

穆勒也宣布在通俄案調查結束後，將會離開司法部，讓他可以重返”公眾人物的生活”

穆勒在通俄案調查報告中，指出特朗普總統曾企圖操控通俄案調查，亦曾企圖撤走穆勒的職務，阻止他調查特朗普有否妨礙司法公正，特朗普形容，通俄案調查是一場獵巫式的政治迫害。

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