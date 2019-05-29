Mountain View婦人被偷錢包 警緝白人女疑犯

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南灣Moutain View警方呼籲民眾協助尋找一名盜竊嫌犯。

5月22日晚，Moutain View警方接報，指位於Castro街1000號路段的住宅遭遇盜竊。

警方趕到現場後，一名46歲的女性向警方講述，當天大約下午4點，有人將她的包從停在家門口的車裡偷走，包裡裝有她的錢包。

傍晚6點左右，她接到銀行電話，告知她的一個信用卡有不尋常消費，在Target花了好幾百元，失主已經告知銀行那筆消費並不是她所為，但是她的其它幾張信用卡也顯示，有人在Moutain View的一些商店裡消費了好幾百元。

警方從失主鄰居的監控錄像中，初步斷定嫌犯是一名白人女性，身高大約5呎7吋，體重大約140磅，身穿黑色長袖衫、豹紋圖案褲子和運動鞋。

如果有民眾看到這名女子，請聯繫警官Tim Dahl，電郵：[email protected]

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