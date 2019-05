Mountain View婦人被偷錢包 警緝白人女疑犯

【KTSF】

南灣Moutain View警方呼籲民眾協助尋找一名盜竊嫌犯。

5月22日晚,Moutain View警方接報,指位於Castro街1000號路段的住宅遭遇盜竊。

警方趕到現場後,一名46歲的女性向警方講述,當天大約下午4點,有人將她的包從停在家門口的車裡偷走,包裡裝有她的錢包。

傍晚6點左右,她接到銀行電話,告知她的一個信用卡有不尋常消費,在Target花了好幾百元,失主已經告知銀行那筆消費並不是她所為,但是她的其它幾張信用卡也顯示,有人在Moutain View的一些商店裡消費了好幾百元。

警方從失主鄰居的監控錄像中,初步斷定嫌犯是一名白人女性,身高大約5呎7吋,體重大約140磅,身穿黑色長袖衫、豹紋圖案褲子和運動鞋。

如果有民眾看到這名女子,請聯繫警官Tim Dahl,電郵:[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。