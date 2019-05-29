舊金山兩市參事提案改革精神健康服務

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參事盧凱莉（Hillary Ronen）和楊馳馬（Matt Haney）提出提案，建議改革舊金山的精神健康服務，為全市居民提供免費的精神健康及戒毒服務，資金來源將來自付給行政總裁超高薪的公司。

盧凱莉引述市府數據，在舊金山總醫院緊急精神部門接受治療的病人，有38%出院後沒有長遠的治療計劃，而離開醫療中心的精神病人，也有44%沒有長遠治療計劃。

這些在街上的病人，通常在非常短的時間内回到醫院，造成醫院不勝負荷。

盧凱莉和楊馳馬提出提案，建議設立24小時的精神門診服務中心，提供心理醫生等資源，並設立協調醫療辦公室，歸納公共衛生局内的所有精神健康計劃，也擴展精神和吸毒問題方面的服務。

而這些計劃的資金將來自大公司，要是公司付給行政總裁的薪水超過一般職員薪水的一百倍，公司必須繳付0.1%的CEO超高薪資稅，要是超過兩百倍，就須付0.2%的CEO超高薪資稅，以此類推。

如果提案獲得市議會通過，選民將在今年11月的選舉中就這提案進行表決。

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