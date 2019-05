Mega Million兩個月沒人中頭獎 獎金累積至4.44億

【KTSF 劉瑩報導】

Mega Millions近兩個月來都沒有人中頭獎,頭獎獎金已攀升超過4億,成為Mega Millions史上第八高的頭獎彩金。

週二晚開獎的Mega Millions沒人中頭獎,頭獎獎金攀升至4.44億,如果下次有人中頭獎,而選擇一次過領取獎金,金額是2.81億。

Mega Millions中頭獎機率只得3.02億分之一,就算中獎並非所有獎金都可以”袋袋平安”。

假設你選擇一次過領取獎金,扣去聯邦稅只剩1.77億元,這個數字還未計算州稅,但這很多人仍然想用2元買個希望。

Mega Millions下次開獎時間是星期五晚上8點,另外,週三晚開獎的Powerball頭獎獎金,也累積至3.25億元。

